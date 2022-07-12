В РФ предлагают отменить налог при продаже единственного жилья

12 июля. FINMARKET.RU - В ЛДПР разработали законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса. Инициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли, пишут "Известия"

"При этом должны выполняться следующие условия: новоеприобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Норму планируют внести на отзыв в правительство на днях. Как заявил "Известиям" один из авторов проекта, депутат Андрей Свинцов, законопроект прежде всего направлен на облегчение жизни людей и улучшение их жилищных условий. Кроме того, изменения в законодательстве, по его мнению, помогут увеличить миграцию внутри страны.

В Госдуме в целом поддержали предложение смягчить налогообложение. Однако коммунисты считают, что от налога можно освободить и в случае, если новое жилье дешевле старого.

В экспертном сообществе идею поддержали. На фоне падения реальных доходов населения и стагнации на рынке недвижимости инициатива могла бы стать небольшим стимулом для увеличения потребительской активности.

Как отмечают эксперты, иногда собственники квартиры увеличивают ее стоимость на сумму налога, что делает покупку более затратной.налогообложения позволит избежать таких схем.