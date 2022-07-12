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12 июля 2022 года 08:20
Отмена антироссийских санкций приведет к снижению цен на продукты и энергоресурсы - Силуанов
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Дмитрий Астахов/ТАСС
12 июля. FINMARKET.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что при отмене введенных Западом против России ограничений мировые цены как на продовольствие, так и на энергоресурсы пойдут вниз. "Конечно. Причем это касается и продовольствия, и энергоресурсов, и стоимости логистики, т. е. всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции", - заявил Силуанов в интервью "Ведомостям", отвечая на вопрос, "остынут и сбалансируются ли" мировые рынки при отмене западных санкций. Силуанов также заявил, что закупки валют по бюджетному правилу должны быть в валютах дружественных стран. "Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть", - сказал глава Минфина. Силуанов подчеркнул, что решение о разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран. "Давайте еще раз вспомним, почему были введены такие меры. Западные страны заблокировали у себя деньги наших компаний, золотовалютные резервы страны заморожены. Поэтому решение об открытии счета капитала, разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран", - отметил Силуанов в беседе с изданием.
Опубликовано Финмаркет
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