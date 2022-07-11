Производство ягод в России может снизиться из-за санкций

11 июля. FINMARKET.RU - В этом сезоне в России ожидается вполне достойный урожай ягод. Однако в следующем году может сказаться запрет на импорт посадочного материала садовых и декоративных растений, который в рамках четвертого пакета европейских санкций вступает в силу уже 10 июля 2022 года. До сих пор практически 100% посадочного материала для выращивания, например садовой земляники, завозилось из европейских стран, пишет "Российская газета"

По данным Минсельхоза, в этом сезоне российские аграрии собрали уже 8,8 тысячи тонн плодов и ягод. Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Из них ягод (в основном клубники) выращено 4,2 тысячи тонн, косточковых культур (в первую очередь черешни и абрикосов) - 4,6 тысячи тонн. Такие результаты стали возможны в том числе благодаря господдержке, говорят в ведомстве. Садоводам возмещают часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, компенсируют затраты на создание и модернизацию объектов АПК, для бизнеса доступны льготные инвестиционные и "короткие" кредиты, для фермеров - гранты.

Сейчас прогнозировать общий урожай ягод еще сложно - сбор в самом разгаре, говорит генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. На юге страны была холодная и дождливая весна, поэтому садовой земляники было собрано меньше. К тому же ягода получилась не слишком сладкая из-за дефицита солнца. Сейчас начался сбор урожая клубники в центре страны. Урожай тепличных ягод получился приличный, а в открытом грунте кое-где оказался заражен плесенью из-за сырости.

Однако в этом году садоводы уже столкнулись с последствиями санкций в отношении России, говорит Козий. По весне импортную рассаду садовой земляники привезли втридорога из-за сложностей в логистике. А с 10 июля импорт посадочного материала вовсе будет невозможен, что скажется уже в следующем сезоне, ведь ту же клубнику пересаживают раз в два-три года.

По данным Ягодного союза, собственноерассады в России есть, но его мало и оно в основном кустарное - у такого посадочного материала намного ниже урожайность.