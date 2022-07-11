Минэкономразвития пересмотрит модель расчета железнодорожных тарифов

11 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития решило подождать с глобальной тарифной реформой в области грузовых железнодорожных перевозок. Работа над новым прейскурантом 10–01 (основной тарифный документ ОАО РЖД) фактически перезапускается, хотя срок ввода документа остается прежним — 1 января 2026 года. Минэкономразвития предложило пересмотреть и актуализировать прогнозы грузовой базы и модель расчета тарифов, которые были сделаны ранее, из-за внешнеполитической неопределенности, пишет "Коммерсант"

Теперь стоимостную базу тарифов предлагается подсчитать к июню 2023 года, а концепцию новой тарифной системы сформировать к июню 2024 года.

Первый замминистра экономики Илья Торосов подтвердил изданию, что "предлагается пересмотреть стоимостную базу тарифов на железнодорожные перевозки с учетом санкционного давления и в целом изменившихся условий в экономике". В ФАС “Коммерсанту” сообщили, что решение по новому тарифному прейскуранту, по мнению службы, должно приниматься с учетом изменения структуры грузовой базы и логистических цепочек поставок.

В ОАО РЖД давно говорят о том, что из-за ухода высокодоходных грузов на другие виды транспорта доля низкодоходных грузов растет, что ухудшает доходную базу монополии.

На данный момент наибольшая доля перевозок на сети — около 29% — приходится на уголь, груз третьего класса. Новая система должна отойти от классического подхода к классности и действовать по принципу индивидуализированного калькулятора, учитывая тип груза, направление и дальность перевозок, а также содержать еще ряд нововведений.