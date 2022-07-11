Власти прорабатывают открытие новых коридоров для экспорта удобрений

11 июля. FINMARKET.RU - Правительство по просьбе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) прорабатывает возможность увеличения числа пунктов пропуска через госграницу для расширения экспорта удобрений, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

РАПУ ранее просила разрешить вывоз удобрений через порты Темрюк и Кавказ в Краснодарском крае, говорит один из собеседников "Ведомостей". В перечень РАПУ, по его словам, вошел и порт Находка в Приморье, а также 20 железнодорожных и 10 автомобильных пунктов пропуска. По словам другого собеседника, проработать вопрос расширения числа пунктов пропуска для экспорта удобрений в конце июня 2022 г. поручал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Представитель Минпромторга отметил, что министерство в целом поддерживает предложения РАПУ. "Это позволит производителям удобрений использовать для экспорта новые транспортные коридоры и оптимизировать логистические цепочки", - отметил он.

3 ноября 2021 г. правительство ввело экспортные квоты для азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 г. А 20 ноября был определен список пунктов экспорта удобрений через госграницу. В него вошло 13 портов (в том числе Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Мурманск, Новороссийск), 15 железнодорожных, 22 автомобильных и шесть воздушных пунктов пропуска. В начале апреля 2022 г. в перечень добавили порты Калининграда, Ростова-на-Дону и Таганрога и ряд наземных пунктов пропуска.

Источник "Ведомостей" в стивидорной компании поясняет, что государство хотело "контролировать особенно тщательно"отдельных товаров. С этим, по его словам, и связано ограничение перевалки в отдельных портах.

Весной и летом 2022 г. российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на одном из ключевых для них - европейском рынке. Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались фактически закрыты для транзита удобрений из России. За пять месяцев 2022 г. экспорт удобрений из России упал на 24% до 12,5 млн т ("Ведомости" писали об этом 10 июня 2022 г.). По словам гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, в 2021 г. экспортная перевалка удобрений из России составила 27,5 млн т. Через Усть-Лугу и Петербург ушло 12,5 млн т, через порты Прибалтики - 7,7 млн т, через Мурманск - 3,2 млн т, через Темрюк, Новороссийск, Туапсе - 4,1 млн т, напомнил эксперт.

Санкции ЕС лишают российские компании экспорта примерно 8 млн т удобрений, переваливавшихся в Прибалтике, подтверждает один из собеседников "Ведомостей". Эти объемы, а также порядка 10-11 млн т от "Беларуськалия", по его мнению, должны быть распределены по российским портам.