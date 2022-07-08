Дефляция в России в июне составила 0,35%

В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года

8 июля. FINMARKET.RU - Дефляция в РФ в июне 2022 года составила 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За 1-е полугодие цены в РФ выросли на 11,41%.

Годоваязамедлилась до 15,9% после 17,1% месяцем ранее.

Последний раз месячная дефляция в РФ была зафиксирована в сентябре 2020 года (0,07%). При этом Росстат впервые зафиксировал дефляцию в июне за все время наблюдений с 1991 года. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали июньскую дефляцию на уровне 0,3% и замедление годовой инфляции примерно до 15,9-16,0%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год значительно снизился до 14,6% с 16,7% по опросу месяц назад, на 2023 год - до 6,5% с 7,1%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2022 году на уровне. 17,5%. Однако глава ведомства Максим Решетников заявлял, что прогноз будет пересмотрен в сторону понижения.

ЦБ РФ в июне понизил прогноз по инфляции в РФ на 2022 год с 18-23% до 14-17%, сохранил на 2023 год на уровне 5-7%,

Продовольственные товары в июне подешевели на 1,1% (в годовом выражении - рост на 17,98%), причем цены на плодоовощную продукцию упали на 9,57%. Непродовольственные товары стали за июнь дешевле на 0,41%, услуги подорожали на 0,88%.

Базовый индекс потребительских цен в апреле составил 100,18% (в годовом выражении - 119,18%).

Снижение потребительских цен на 0,6% и более зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Дагестан (на 2,1%), Севастополе (на 1,4%) и Чеченской Республике (на 1,2%) в связи с удешевлением продуктов питания на 3,8%, 3,4% и 2,3% соответственно. В то же время в 11 субъектах РФ цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,5%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге снизились на 0,6% (с начала года - прирост цен составил 11,8% и 10,7% соответственно).

В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции, отмечает Росстат. цены на плодоовощную продукцию упали на 9,57%.

Белокочанная капуста подешевела на 31,5%, помидоры - на 28,3%, огурцы - на 19,8%, свекла - на 15,0%, чеснок - на 12,7%, морковь - на 11,7%, бананы - на 11,3%, лук репчатый - на 9,8%, груши - на 8,9%, виноград - на 6,7%, картофель - на 6,1%.

При этом выросли цены: на лимоны - на 3,2%, яблоки - на 1,8%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на молоко стерилизованное - на 1,8%, крупу гречневую - на 1,5%, свинину - на 1,4%, мясо кур - на 0,9%, макаронные изделия и соки фруктовые - на 0,8%, икру лососевых рыб отечественную - на 0,5%, вермишель, водку -

на 0,4%, мясо индейки, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), пшено - на 0,3%.

Сахар-песок подешевел на 7,44%. Цены на куриные яйца снизились на 3,84%.

В то же время выросли цены: на маргарин - на 3,1%, консервы томатные, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 2,1%, шоколад, рис, какао, напитки газированные, пряники, кексы, рулеты, зефир, пастилу, овощи натуральные консервированные, маринованные, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек), мороженое сливочное, консервы мясные и рыбные, сырки творожные, глазированные шоколадом, варенье, джем, повидло, овсяные хлопья "Геркулес", сыры плавленые, молоко сгущенное с сахаром, карамель, воду минеральную и питьевую, булочные изделия сдобные, филе рыбное, кетчуп, вина виноградные, торты, кофе, бараночные изделия, чай зеленый, креветки мороженые неразделанные, соль поваренную - на 0,9-1,9%.

Цены на газовое моторное топливо в июне снизились на 4,4%, бензин автомобильный - на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились.

В июне из непродовольственных товаров более всего снизились цены на плиты древес-ностружечные, ориентированно-стружечные - на 8,0%.

В июне среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены: на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 25,6%, Турцию - на 16,9%, отдельные страны Средиземноморья - на 7,8%, Египет - на 2,9%, отдельные страны Южной Азии - на 2,2%. В то же время снизились цены: на поездки на отдых в ОАЭ - на 7,3%, отдельные страны Ближнего Востока - на 3,8%, Средней Азии - на 3,7%, Закавказья - на 3,1%, Беларусь - на 2,9%.

В группе санаторно-оздоровительных услуг цены на путевки в дома отдыха, пансионаты выросли на 10,8%, санатории - на 5,7%.

Среди услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы: на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 9,5% до 20,0%, авиаперелет в салоне экономического класса самолета - на 6,5%, проезд в такси - на 1,8%, междугородном автобусе - на 0,7%, аренду автомобиля - на 0,4%, проезд в городском автобусе - на 0,3%, троллейбусе и маршрутном так-си - на 0,2%, пригородном поезде - на 0,1%.

Среди остальных услуг туризма и отдыха подорожали: автобусные экскурсии - на 1,2%, проживание в гостиницах 1*-5*, мотелях и хостелах - от 1,0% до 3,7%, экскурсионные туры по России - на 0,5%. Цены на билеты в кинотеатры снизились на 0,7%, музеи и выставки - на 0,1%.

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 9,7%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,4%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России и проживание в студенческом общежитии - на 0,1%.