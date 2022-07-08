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08 июля 2022 года 10:30
Правительство поддержало увеличение микрозаймов для бизнеса
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Станислав Красильников/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - Правительство поддержало увеличение микрозаймов для малого и среднего бизнеса до 7 млн рублей, пишут "Известия". Положительный отзыв кабмина получил законопроект "О внесении изменения в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций". "Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается", - говорится в документе. Новые нормы внесли в Госдуму главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков и по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. "Законопроект предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП", - уточняют авторы в пояснительной записке. Сейчас бизнесменам МФО вправе выдать кредит на сумму не более 5 млн рублей. По словам депутатов, необходимость повышения максимального размера микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства продиктована также ростом инфляции за последние годы. Как сообщили "Известиям" в комитете по финансовому рынку, законопроект будет в приоритетном порядке принят в осеннюю сессию. Представители бизнеса же считают, что воспользоваться возможностью оформить такой заем смогут не все предприниматели.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, правительство, бизнес, микрозаймы
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