Правительство поддержало увеличение микрозаймов для бизнеса

8 июля. FINMARKET.RU -поддержало увеличение микрозаймов для малого и среднего бизнеса до 7 млн рублей, пишут "Известия" . Положительный отзыв кабмина получил законопроект "О внесении изменения в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций".

"Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров. На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается", - говорится в документе.

Новые нормы внесли в Госдуму главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков и по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

"Законопроект предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП намикрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП", - уточняют авторы в пояснительной записке.

Сейчас бизнесменам МФО вправе выдать кредит на сумму не более 5 млн рублей. По словам депутатов, необходимость повышения максимального размера микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства продиктована также ростом инфляции за последние годы.

Как сообщили "Известиям" в комитете по финансовому рынку, законопроект будет в приоритетном порядке принят в осеннюю сессию.

Представители бизнеса же считают, что воспользоваться возможностью оформить такой заем смогут не все предприниматели.