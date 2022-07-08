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08 июля 2022 года 09:43
В МФЦ хотят перевести до 80% очных обращений граждан
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, который предусматривает перевод в МФЦ 80% очных обращений граждан для предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году. Инициатива является частью концепции Минэкономразвития по переходу к предоставлению услуг в МФЦ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В целом она направлена на упрощение порядка подачи документов, экономию времени ожидания и получения услуг. Об этом "Российской газете" рассказали в министерстве. В частности, предлагается внести изменения в постановление правительства от 27 сентября 2011 г. № 797. Федеральным и региональным органам власти предлагается разработать планы по переводу 80% и 100% обращений в МФЦ. Также с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования РФ планируется согласовать оказание 20 массовых социально-значимых услуг в проактивном режиме и (или) исключительно в электронном виде. Предполагается, что к 2030 году МФЦ станет единым фронт-офисом всех ведомств. И, как как отмечает руководитель направления "Институт развития МФЦ" Центра стратегических разработок Наталья Яковлева, система МФЦ в целом готова к статусу единого фронт-офиса очного взаимодействия гражданина и государства. Но услуга должна быть подготовлена к организации предоставления в МФЦ, а именно: проведена ее оптимизация, обеспечен безбумажный документооборот между органами власти и МФЦ, проведено качественное обучение операторов МФЦ.
Опубликовано Финмаркет
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