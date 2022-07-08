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08 июля 2022 года 09:19

Магазинам рекомендуют не продавать органику без российских сертификатов

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - Магазинам рекомендуют не продавать органику без российских сертификатов. Наличие на российском рынке органических продуктов без сертификатов национального образца беспокоит сенаторов. Как сообщает "Комерсантъ", они рекомендовали Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзу независимых сетей (СНС) не включать такие товары в ассортимент и не использовать для их описания термин "органический". Выполнение рекомендации грозит исчезновением с полок импортной органики, занимающей 80% рынка, и снижением спроса на всю категорию. Хотя сторонники инициативы считают, что мера только уравняет условия конкуренции.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  продукты,  сертификаты

 
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