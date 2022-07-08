Финвласти обсуждают новые детали пенсионной реформы

8 июля. FINMARKET.RU - Россиянам для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Такой механизм, призванный обеспечить долгосрочность инвестиций, обсуждается финансовыми властями, сообщили "Известиям" несколько источников, знакомых с ходом дискуссий.

Представители Минфина неоднократно заявляли о концепции единого налогового вычета, который будет распространяться на долгосрочные продукты накопления - пенсионный, инвестиционный (ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, нового типа) и страховой (долгосрочное страхование жизни). Так, планируется, чтов размере НДФЛ (13%) можно будет получить с максимального ежегодного взноса в 400 тыс. рублей. То есть 52 тыс. рублей.

Однако вопрос с госсофинансированием пока остается в подвешенном состоянии, что видно из высказывания главы Минфина на ПМЭФ. Ранее он заявлял, что этот механизм необходимо применять с акцентом на людей с низкими доходами, которым государство должно оказать более серьезную поддержку.

Как сообщили источники "Известий", предполагалось даже несколько вариантов по сумме, в том числе 12 тыс. рублей в год. Это максимальный взнос, который гражданин может делать по программе госсофинансирования (государство удваивает взнос, если он превышает 2000 рублей). Подключиться к ней можно было в 2008-2014 годах, но для успевших она продолжает действовать и сейчас.

Однако, по мнению одного из собеседников "Известий", 12 тыс. рублей по сегодняшним меркам - чрезвычайно незначительная сумма, которая не станет стимулом для граждан участвовать в добровольных накоплениях. Он уверен, что для мотивации людей софинансирование должно быть в 2-3 раза больше. Но в этом случае всё упирается в дополнительные расходы бюджета, которые особенно чувствительны в текущей ситуации.

Но привлечет ли такой стимул граждан. Тем более что для обеспечения долгосрочности вложений, рассказали источники "Известий", знакомые с ходом дискуссий, обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет. И только в этом случае гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование.

На практике этот срок может быть значительно дольше, учитывая, что выплаты привязываются к наступлению пенсионного возраста. В данном случае, правда, к "старому" - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

А софинансирование, по данным источников "Известий", предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.