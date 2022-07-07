Государство поддержит разработку отечественного игрового движка

7 июля. FINMARKET.RU - Ряд крупных игроков российского IT-рынка, в том числе VK, обсуждает с Минцифры перспективы разработки отечественного игрового движка (средство разработки видеоигр) и возможность выделения на него государственного финансирования, пишет "Коммерсант"

По словам источника издания, близкого к обсуждению новой инициативы, пока оценить проект сложно: "Планируем собрать разработчиков и в перспективе получить от них приблизительное техническое задание, чтобы понять объем работ и сроки". Собеседник, близкий к правительству, добавляет, что рассматривается возможность использования механизма грантовой поддержки РФРИТ. В фонде говорят, что пока заявки на поддержку подобного проекта не поступали.

Заместитель гендиректора "Иннотеха" Дина Гайзатуллина подтверждает, что господдержку на разработку движка "при грамотном подходе к оформлению документации и учете требований конкурса на грант" можно получить у РФРИТ и аналогичных фондов. "Грант РФРИТа "на разработку отечественного IT-решения" обычно составляет 20-500 млн руб., но может достигать и 6 млрд руб. для особо значимых проектов. Для его получения необходимо доказать соответствие решения приоритетным направлениям поддержки, среди которых есть и игровые сервисы",- уточняет эксперт.

Идея получила поддержку в Госдуме: Разумной ее считают и в подконтрольном государству "Ростелекоме", где называют разработку игрового движка "важной и актуальной задачей".