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07 июля 2022 года 08:51
Дефицита мебели нет и не ожидается
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ртем Геодакян/ТАСС
7 июля. FINMARKET.RU - Уход зарубежных производителей мебели и предметов интерьера не приведет к дефициту этих товаров, уверяют участники рынка, пишет "Российская газета". Март и апрель были удачными месяцами для мебельщиков, ажиотажный спрос способствовал тому, что продажи мебели выросли от 30 до 70%, говорит президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александр Шестаков. Сейчас ажиотаж стих, начался спад, и в ближайшее время роста продаж мебели не будет. При этом дефицита мебели нет ни в каких сегментах, подчеркивает он. Стало меньше дорогой европейской мебели, но дорогая российская ничем не хуже, говорит Шестаков. Дефицита мебели нет и не ожидается, подтверждают в Минпромторге. За пять месяцев нынешнего года производство мебели в денежном выражении увеличилось на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 193,1 млрд рублей, сообщили в министерстве. Никак не повлияет на отрасль уход компании ИКЕА, подчеркивают в пресс-службе ведомства: большая часть мебельной продукции для этой сети магазинов изготавливали отечественные производители. В России давно появилась качественная мебель, которая проектируется и производится на местных фабриках, и у российского производства есть большое преимущество - это глубокая проработка и индивидуализация мебели. Можно выбрать любые ткани и отделки и достаточно быстро получить готовый предмет, который идеально дополнит интерьер, говорит гендиректор Dantone Home Сергей Воронов. Другое дело, что потребитель ищет готовые решения. В среднем и нижнем ценовом сегментах на рынке и раньше было достаточно российских производителей, но на виду и на слуху была IKEA, поэтому на них не обращали внимания, говорит арт-директор компании Domeo Юлия Левина. Сейчас эти производители выходят вперед, и для нашей экономики это только лучше.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, мебель, производство
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