НДС на социально значимые продукты предлагают снизить

7 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизитьна социально значимые, то есть мясо, молоко, хлеб, чай и так далее плюс бананы. В министерстве уверены, что инициатива "заслуживает внимания", сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

В конце июня АКОРТ предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений в работе: это позволит сетям и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Продуктовая инфляция стремительно увеличивается, например, в начале апреля она составила почти 20% в годовом выражении, указывали ритейлеры. Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент.

"В целом Минпромторг выступает за рыночные методы по сдерживанию цен. Например, мы рекомендовали торговым сетям и поставщикам переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок, - уточнили в пресс-службе министерства. - Причем тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос".

В ведомстве подчеркнули, что специалисты министерства мониторят ситуацию в отношении цен и поставок на постоянной основе, они проводят совещания с ассоциациями производителей, торговых сетей и региональными властями, которые курируют торговлю.

В Минпромторге добавили: по данным АКОРТ, в этом году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары в три раза - с 22 до 7%, а в некоторых случаях и до 5%, хотя это не покрывает даже операционные расходы ритейла. В некоторых случаях компании выставляют отрицательную надбавку. Чтобы поддержать отрасль, снизить финансовую нагрузку на сети и продолжать удерживать низкие цены на долгосрочной основе, АКОРТ и предложила несколько мер поддержки.