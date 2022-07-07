Правительство разрабатывает стратегию развития в новой реальности

7 июля. FINMARKET.RU - В правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу - модель развития страны в сложившейся геополитической реальности, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников, с июня в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, задача которых - выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей, по словам собеседника, - определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и т. д.

Но экономическая и технологическая независимость "не краеугольный камень" программы, уточнил он. "Ключевое - понять, как мы будем жить дальше, и выстроить пути развития. Вопрос суверенитета важный, но он затрагивается лишь в тех областях, где есть смысл этого достигать", - подчеркнул близкий к правительству источник.

Представитель кабинета министров подтвердил проведение стратегических сессий. Он отметил, что созданная комиссия по повышению устойчивости экономики в условиях санкций принимает необходимые оперативные решения по поддержке экономики. Проведение сессий - это уже выработка новых решений, как в части дальнейшего развития экономики, так и в социальной сфере, подчеркнул собеседник. Формируются усилия по сохранению условий для непрерывного повышения качества жизни людей, резюмировал представитель правительства.

Отраслевые стратегии развития будут формироваться в несколько этапов, уточнил другой источник - федеральный чиновник. Во-первых, предстоит резюмировать, какие ограничения образовались в результате санкций. Во-вторых, определить, какие из этого вытекают риски и возможности. В-третьих, сформулировать задачи, которые предстоит решить в краткосрочной перспективе. В-четвертых, подготовить уже непосредственно основные сценарии развития экономики до 2030 г. - с учетом итогов отраслевых сессий, пояснил собеседник.

О размере финансирования говорить пока рано, отметил близкий к правительству источник. По его словам, резервы на новую стратегию планируется сформировать в том числе за счет оптимизации расходов бюджета. Предложение Минфина снять часть расходов с действующих госпрограмм связано в том числе с поиском источников финансирования новых проектов, признал собеседник. Но этим, вероятно, траты не будут ограничены.