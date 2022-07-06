Страховой рынок может покинуть треть компаний

6 июля. FINMARKET.RU - К 2025 году количество участников страхового рынка может сократиться на треть. По мнению опрошенных "Коммерсантом" экспертов,в основном покинут небольшие

Согласно оценке управляющего директора по страховым рейтингам агентства "Эксперт РА" Алексея Янина, в ближайшие 2-3 года уйдет 20-30 страховых компаний из нижней трети рейтинга, как универсальных, так и специализированных. Замдиректора группы рейтингов фининститутов АКРА Алла Борисова согласна, что за это время рынок покинут до 30 компаний. Гендиректор компании "Союз страховые брокеры" Олег Ханин ожидает, что к 2025 году на рынке останется около сотни страховщиков.

Сейчас в России работают 146 лицензированных страховщиков. С начала года ЦБ отозвал лицензию лишь у одной компании. В 2021 году рынок покинули 13 компаний.

Как считают эксперты, основными причинами ухода небольших страховщиков станут низкая рентабельность и невозможность выполнить регуляторные требования. Основными драйверами сокращения рынка они видят добровольные виды страхования - автокаско (сейчас 12% рынка), жизни (около 30%) и от несчастных случаев (около 15%).

Небольшие компании, как говорит Янин, не окупают свой капитал: по итогам 2021 года они собирали по нескольку десятков миллионов рублей премий, что недостаточно для покрытия расходов. Кроме того, к началу 2023 года, согласно требованию закона "Об организации страхового дела", классические страховщики должны увеличить капитал до 300 млн руб., страховщики жизни - до 450 млн руб.

В первую очередь, полагают сами страховщики, уход небольших страховщиков почувствуют корпоративные клиенты.