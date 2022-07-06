Глава Гознака: подделка наличных денег - ситуация в целом спокойная

6 июля. FINMARKET.RU -и Банк России недавно сделали первый шаг в обновлении купюр привычных номиналов, представив полностью модернизированную банкноту в 100 руб. На очереди - обновление самых подделываемых купюр в 1000 и 5000 руб., рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Он также отметил, что "культура" подделки наличных денег в России постепенно уходит в прошлое.

По словам Трачука, подделывали больше всего и продолжат больше всего подделывать купюру в 5000 руб. Подделки 2000 руб. по итогу 2021 года заняли 3-е место, после 1000.

"У нас в целом спокойная ситуация с точки зрения подделок наличных денег. На один миллион банкнот сейчас меньше 7 поддельных. Это очень хороший уровень - почти в 2 раза ниже, чем в еврозоне", - сказал гендиректор Гознака. Однако, по его словам, "не стоит рассчитывать, что фальшивомонетчики исчезнут, но их усилия всегда будут сосредоточены на банкнотах наибольших номиналов".

Причем сейчас ситуация такая, что на подделывание новойв 2000 руб. тратить силы смысла нет: банкноты 1000 и 5000 руб. существуют гораздо дольше, в обращении на сегодня достаточно много банкнот 5000 руб. выпуска 1997 года, 1000 руб. выпуска 2004 года, а, следовательно, изготовление их имитаций освоено гораздо лучше.

Как сказал Трачук, много внимания уделяется подделкам, имитирующим только отдельные защитные признаки, которых бы хватило для приема купюры банкоматом. "Банки этот риск, конечно, понимают и модернизируют системы распознавания в банкоматах. Тем не менее риски для банков принять в банкомате поддельную купюру остаются", - добавил гендиректор Гознака.

На вопрос, с чем он связывает низкое количество подделок наличных денег в России, Трачук отметил, что уровень защищенности старших номиналов российских банкнот достаточно высокий, и просто так его повторить при помощи ксерокопировальной техники и подручных средств не очень-то и получится. Кроме того, усилилась защищенность банкнот, Гознак начал использовать для этого новые технологии. "После изготовители ксерокопировальной техники начали предпринимать меры для того, чтобы их техника не использовалась для копирования банкнот. Все это в комплексе привело к тому, что на сегодня нет у нас "культуры" изготовления фальшивых денег", - сказал он. А чтобы эта "культура" не появлялась, уровень защищенности российских банкнот должен оставаться высоким.

Говоря о зарубежных заказах по печати банкнот, Трачук сообщил, что в прошлом году объем продаж на внешних рынках превысил 14 млрд руб., и задача на текущий год - попытаться сохранить этот объем. "Думаю, что мы с этой задачей справимся - по крайней мере, по номинальной стоимости в иностранной валюте", - сказа гендиректор Гознака, отметив, что несмотря на сложности с оплатой и логистикой, удалось сохранить базовый костяк заказчиков. "Те контракты, которые у нас есть, мы выполняем, несмотря на все сложности. Обычно у нас в работе 20-25 международных контрактов. В основном это Азия, Африка, Латинская Америка. Недавно завершили контракт с одной из европейских стран - несмотря на все ограничения, продукция отгружена", - заявил Трачук..

На вопрос, будет ли попытка реанимировать проект электронного паспорта, гендиректор Гознака ответил, что сейчас для этого условия точно не самые хорошие, потому что он технологически достаточно зависим по оборудованию. И наряду с необходимостью обеспечения проекта чипами нужно еще большое количество оборудования для создания инфраструктуры работы с электронным паспортом. "Чтобы это работало везде - в государственном и в коммерческом секторах, - нужна подготовка и нужно много оборудования. Соответственно, это серьезные финансовые вложения. И вот в этом смысле сейчас время действительно не самое удачное", - резюмировал Трачук. Однако, по его словам, задача модернизации документов, удостоверяющих личность, свою актуальность не потеряет.