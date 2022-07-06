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06 июля 2022 года 09:30
Прирост индекса платы за ЖКУ стал максимальным с 2015 года
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Александр Щербак/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - В этом году средний взвешенный базовый индекс роста платы за коммунальные услуги впервые за 3 года увеличился, составив, по расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 4,55%. Это на 0,55% выше, чем годом ранее. В 44 из 85 регионов РФ индекс этого года превысил уровень 2021 г., в 30 сохранился на прежнем уровне и только в 11 субъектах - снизился. Таким образом, пишет "Коммерсант", прирост индекса платы оказался максимальным с 2015 года, когда начала действовать система, предполагающая закрепление базового индекса и допустимого роста тарифов на федеральном уровне с установлением окончательных индексов регионами для муниципалитетов. Впрочем, отмечают в ИПЕМ, рост индексов продолжает сильно отставать от инфляции - с учетом ее прогнозных значений на уровне 17% по итогам года разрыв может достигнуть 12%. Это может стать худшим результатом с 2015 года. В целом окончательные индексы платы за ЖКХ, которые устанавливаются регионами для муниципалитетов, были в диапазоне от 3% до 17%, то есть "не принимают чрезвычайно высоких значений", отмечают в ИПЕМ. При их формировании, говорится в исследовании, сохраняется практика превышения нормативных значений - порой даже сверх допустимых отклонений.
Опубликовано Финмаркет
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