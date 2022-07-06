Прирост индекса платы за ЖКУ стал максимальным с 2015 года

6 июля. FINMARKET.RU - В этом году средний взвешенный базовыйроста платы за коммунальные услуги впервые за 3 года увеличился, составив, по расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 4,55%. Это на 0,55% выше, чем годом ранее. В 44 из 85 регионовиндекс этого года превысил уровень 2021 г., в 30 сохранился на прежнем уровне и только в 11 субъектах - снизился. Таким образом, пишет "Коммерсант" , прирост индекса платы оказался максимальным с 2015 года, когда начала действовать система, предполагающая закрепление базового индекса и допустимого роста тарифов на федеральном уровне с установлением окончательных индексов регионами для муниципалитетов.

Впрочем, отмечают в ИПЕМ, рост индексов продолжает сильно отставать от инфляции - с учетом ее прогнозных значений на уровне 17% по итогам года разрыв может достигнуть 12%. Это может стать худшим результатом с 2015 года.

В целом окончательные индексы платы за ЖКХ, которые устанавливаются регионами для муниципалитетов, были в диапазоне от 3% до 17%, то есть "не принимают чрезвычайно высоких значений", отмечают в ИПЕМ. При их формировании, говорится в исследовании, сохраняется практика превышения нормативных значений - порой даже сверх допустимых отклонений.