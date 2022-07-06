Рынок жилья так и не восстановился после кризиса

6 июля. FINMARKET.RU - Рынок жилья в РФ, несмотря на снижение ставок по льготной ипотеке, так и не восстановился от кризиса. В частности, в Московском регионе было продано в 2 раза меньше квартир, чем годом ранее, пишут "Ведомости"

В июне 2022 г. в Москве и Московской области было заключено в общей сложности 8273 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве, свидетельствуют данные аналитической компании BnMap.pro. Это на 16% больше, чем было в мае, когда было продано 7093 квартиры. Похожие данные и у руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова. По его оценке, в июне в Московском регионе было заключено 8940 сделок по продаже квартир, тогда как в мае их было только 7540.

Тем не менее, если не считать показатели прошлого месяца, июнь показал худший результат в плане продаж квартир за последний год. К примеру, в апреле, по данным "Циан.Аналитики", было заключено 9500 ДДУ, а в марте и вовсе 18 300 сделок. А по сравнению с прошлым июнем падение составило почти 50% (16 338 ДДУ).

Как говорит управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров "Бест-новостроя" Ирина Доброхотова, льготнаяпока не заработала в полную силу. Низкую активность на рынке жилья эксперт объясняет тем, что большая часть населения продолжает хранить средства на банковских депозитах по выгодным ставкам и пока не выводит их для вложений в недвижимость. Кроме того, по словам Доброхотовой, летом традиционно низкая активность на рынке жилья из-за отпусков. Многие потенциальные покупатели квартир опасаются экономической и политической неопределенности, что также мешает восстановлению рынка, добавляет она.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты, впрочем, ожидают постепенного увеличения продаж в среднесрочной перспективе. Тем более что вслед за снижением ипотечных ставок девелоперы совместно с банками предлагают сегодня покупателям различные программы по субсидированию кредитов, в том числе и на апартаменты, которые не подпадают под действие госпрограмм.