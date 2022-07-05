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05 июля 2022 года 09:17
Уход гостиничных брендов не снизит качество отелей
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Артем Геодакян/ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - Ряд зарубежных операторов гостиничных сетей заявили об уходе с российского рынка. Среди них - британская компания InterContinental Hotels Group (IHG) (отели Holiday Inn, Crowne Plaza, InterContinental и Indigo), Marriott International (бренды Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance), Hyatt International (он отключил гостиницы от системы бронирования, отозвал генеральных менеджеров, но бренд оставил), пишет "Российская газета". Это создает определенные сложности и для указанных компаний, и для самих отелей. Многие инвесторы вкладывались в проекты, ожидая, что они будут управляться международными операторами с известными брендами, в том числе в проектах с апартаментами, которые продавались с "премией" к рынку за счет присутствия международного бренда как гаранта качества дизайна и строительства, говорит партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership (ранее Cushman & Wakefield) Марина Смирнова. Сейчас идут активные переговоры отелей с брендами из Юго-Восточной Азии, Турции и ОАЭ, в частности, с Джумейра, Дедеман, Ротана, Бэниан Три, говорит Смирнова. Интерес к гостиницам у инвесторов сохраняется, так как на курортных рынках и на рынке внутреннего туризма второй год подряд виден рост, и интерес к отдыху в России, как все полагают, будет только расти. Кроме того, нацпроект развития туризма предусматривает льготы для гостиниц. "Мы не ожидаем дефицита гостиничного предложения в целом, но качественные гостиничные проекты, как и ранее, строятся медленнее и в меньшем количестве, чем гостевые дома", - говорит эксперт. Качество обслуживания вряд ли снизится - оно зависит от кадров, а кадры даже в руководстве гостиниц были российские, подчеркивает Смирнова. За то время, что международные операторы работали в России, были воспитаны кадры, наработаны стандарты обслуживания, возникли и российские гостиничные сети. На стоимости гостиничных услуг ситуация глобально не должна сказаться, потому что этим управляют спрос и предложение, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Опубликовано Финмаркет
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