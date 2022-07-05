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05 июля 2022 года 09:44
Растет приток средств на текущие и накопительные счета россиян
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dpa\ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - Согласно данным Банка России, в мае продолжил снижаться темп прироста наличных денег в обращении до 3,8% против 5,1% в апреле. При этом в апреле впервые в этом году увеличился приток средств на текущие и накопительные счета почти на 300 млрд руб., в то время как в мае этот рост оказался чисто символическим — всего 3 млрд руб. По словам экспертов, это объясняется тем, что часть вкладчиков положили в конце февраля — начале марта свои средства по максимальным ставкам, превышавшим 20%, всего на месяц и уже в апреле переложили их на накопительные счета, пишет "Коммерсант". Одновременно, согласно данным Банка России, в марте произошел взрывной рост средств на срочных депозитах в рублях — почти на 2,8 трлн руб., что является абсолютным рекордом в этом веке. Но уже в апреле этот рост стал замедляться и составил чуть более 1 трлн руб., а в мае упал до совсем не рекордных 255 млрд руб. Как отмечают участники рынка, это связано со снижением ключевой ставки. По мнению экспертов, в июне могут существенно вырасти также остатки на накопительных счетах, но затем заметная часть этих средств перейдет на вклады. Росту срочных депозитов могут помешать низкие ставки по ним и сокращение реальных располагаемых доходов граждан.
Опубликовано Финмаркет
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