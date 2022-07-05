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05 июля 2022 года 08:16
Правительство вернулось к работе над реформой корпоративного банкротства
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Юрий Машков\ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - Власти сочли необходимым вернуться к работе над реформой института банкротства - первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и ФНС адаптировать под "текущую экономическую ситуацию" законопроект "О несостоятельности (банкротстве)", пишут "Ведомости". Предложения, согласованные с заинтересованными ведомствами и организациями, должны быть представлены до 19 августа для принятия законопроекта во втором чтении, следует из текста документа. Проект реформы банкротства был внесен в Госдуму в 2021 г. Пока он не рассматривался в первом чтении. Обсуждение этого системного законопроекта было отложено на фоне антикризисных мер после начала спецоперации, в частности введения временного моратория на банкротства. Предложения по актуализации законопроекта о реформе банкротства юрлиц еще обсуждаются, передал через представителя первый замминистра экономического развития Илья Торосов (курирует реформу): они будут представлены после завершения необходимых согласований. При принятии решений по доработке законопроекта правительство оценит финансовое состояние компаний в конце лета - начале осени, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к кабмину. По его словам, сейчас основная цель, которая, безусловно, будет учтена в проекте поправок, - помочь бизнесу "легко и быстро восстановиться". Законопроект будет доработан с учетом корректно подобранных реабилитационных процедур и практики арбитражных управляющих по делам о банкротстве. Кроме того, важно исключить вывод активов при прохождении процедур реабилитации, резюмировал собеседник. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении в текущем виде, а затем будет обсуждать его с учетом поправок ко второму, пояснил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Реформа корпоративного банкротства тормозится последние несколько лет. Первая версия проекта была представлена Минэкономразвития еще в 2020 г. Затем документ доработался с учетом замечаний министерств и государственно-правового управления президента. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в мае 2021 г., при этом так и не был принят в первом чтении. К законопроекту поступили замечания профильных комитетов Госдумы и бизнес-сообщества.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банкротство, реформа
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