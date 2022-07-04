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04 июля 2022 года 09:40
Косметику и бытовую химию просят исключить из параллельного импорта
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Егор Алеев/ТАСС
4 июля. FINMARKET.RU - Крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметику и парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе. Ассоциация "Русбренд" обратилась с такой инициативой в Минпромторг, пишут "Известия". Речь идет о части названий. Например, в категории косметических или туалетных средств это Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также "Чистая линия", "Сто рецептов красоты" и другие. В группе мыла и моющих средств параллельный импорт стоит ограничить для Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret. Аналогичные изменения нужны в категории кофеварок и приспособлений для кофе (это Nescafe и Nespresso). "Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей, - сказал "Известиям" исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев. - Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков - столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий". Как пояснил эксперт, в случае прямого импорта ФТС проверяет, перед ней официальный представитель бренда или речь идет о неавторизованном дистрибьюторе. Если же продукция попала в список Минпромторга с товарами, которые можно ввезти в страну по параллельному импорту, то степень ее оригинальности оценить сложнее. Таможня не может на границе глубоко анализировать особенности продукции: это неэффективный подход, который будет задерживать всю работу системы. Кроме того, по словам Поповичева, даже если в РФ поступит оригинальная продукция из других стран, можно получить товар с неожиданным качеством. И даже настоящий товар, произведенный для другой страны, могут воспринять как продукцию со сниженным качеством. Компании в РФ уже неоднократно сталкивались с жалобами покупателей на их оригинальный бренд, который изготовили в другой стране. "При контроле таможенники ориентированы на получение сведений о визуально определяемых признаках контрафактного производства и упаковки товаров, - подчеркнули "Известиям" в пресс-службе ФТС. - Например, это могут быть некачественное или неаккуратное исполнение товарных знаков и их нанесение на продукцию и упаковку".
Опубликовано Финмаркет
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