О новой жизни предприятий

4 июля. FINMARKET.RU - Когда ввели жесткие неэкономические меры по ограничению экспорта, эмбарго на поставки того же металла в Европу и так далее, сокращение экспорта привело к сокращению производства. Сохранить его на прежнем уровне невозможно, внутренний спрос не в состоянии поглотить такой объем металла или нефти или других товаров, сообщил в интервью "Российской газете" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его мнению, государству необходимо поддержать металлургам, в противном случае им придется резко сокращать число сотрудников и объем выпуска. Также, как отмечает Шохин, необходимо искать в том числе варианты расширения внутреннего рынка, а самим предприятиям нужно думать о перепрофилировании части производств. Также главаотметил, что для Минфина комфортен курс 70+ рублей за доллар, позволяющий выполнить бюджетные обязательства. "Если этот курс будет относительно стабильным, в принципе все к нему будут относиться с достаточным пониманием", - пояснил Шохин.