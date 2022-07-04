Население лишили льгот при техприсоединении к электросетям

4 июля. FINMARKET.RU - Правительство отменило льготное технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет "Коммерсантъ"

В 2009 годаудерживалась на уровне в 550 рублей за 15 кВт, теперь минимальная ставка - 3 тыс. рублей за 1 кВт, с 2024 года - 5 тыс. рублей. Для льготников будет применяться сниженный тариф в 1 тыс. рублей за 1 кВт, то есть для них стоимость вырастет в 27 раз. Правительство повысило цены также для малого и среднего бизнеса, обязав его оплачивать расходы на строительство новых сетей. В Минэнерго и в "Россетях" от этих мер ожидают снижения тарифов на передачу электроэнергии и роста надежности энергоснабжения. По мнению президента "Опоры России" Александра Калинина рост платы за техприсоединение окажет негативное влияние на бизнес. "Мы считаем, что процедура расчета цены непрозрачная: бизнес опасается, что сетевые компании будут необоснованно включать расходы на строительство сетевых объектов", - считает Калинин, чье мнение приводит "Ъ".