С госпрограмм в 2023–2025 гг. могут снять 1,6 трлн рублей расходов

4 июля. FINMARKET.RU - Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023–2025 годах. Кураторам направлений нужно.

Минфин предложил снять более 500 млрд руб. расходов бюджета с госпрограмм и непрограммных направлений в следующем году. План оптимизации для "обеспечения сбалансированности" казны приведен в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на следующие три года , сообщают "Ведомости".планируется сокращать на аналогичную в целом величину также в 2024 и 2025 гг.

Представитель Минфина сообщилизданию, что "недоведение бюджетных ассигнований" (отказ от части расходов) – дополнительный фактор, который был учтен в ходе проектировок для обеспечения сбалансированности федерального бюджета. Величина "недоведения" рассчитана исходя из структуры расходов на каждую госпрограмму, при этом таких трат, как исполнение социальных обязательств, оплата труда или денежное довольствие, сокращение не коснется.

Кураторсам должен будет определить, от каких расходов отказаться, исходя из общей суммы снятых расходов, подчеркнул представитель Минфина. Решение призвано обеспечить приоритизацию расходов федерального бюджета и позволит сконцентрировать их на наиболее важных и актуальных направлениях, резюмировал собеседник "Ведомостей".

При этом "недоведение ассигнований" – дополнительный к иным факторам, определяющим расходы бюджета. Итоговая сумма по каждой из государственных программ является результатом совокупности всех задействованных факторов, включая, например, индексацию социальных обязательств.

В последний раз Минфин проводил оптимизацию расходов для сбалансированности трехлетнего бюджета в пандемийном 2020 году.

Бюджетные ассигнования, которые Минфин предлагает сократить (около 550 млрд руб. в год), небольшие относительно всей расходной части федерального бюджета (около 27 трлн руб. в год), отметил профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев, мнение которого приводят "Ведомости". Речь здесь идет о сбалансированности бюджета, сокращении расходов по тем контрактам госпрограмм и нацпроектов, которые не были востребованы бюджетополучателями, а также повышении финансовой дисциплины органов власти, считает он.

Грядущая оптимизация бюджетных расходов в первую очередь может коснуться «провальных» в части освоения средств нацпроектов, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.т.