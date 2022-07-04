Параметры экономических статей УК могут пересмотреть

4 июля. FINMARKET.RU - В России могут пересмотретьопределения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Это следует из законопроекта, на который ссылаются "Известия". Согласно документу, порог этих показателей предлагается увеличить в два раза. Изменения необходимы с учетом накопленной инфляции, пояснил газете зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов

В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198-ю и 199-ю статьи УК (они регулируют деятельность ИП и организаций).

Размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания осужденному. Например, по ст. 199 УК за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 млн рублей сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет, а если ущерб для казны превысил 45 млн рублей (особо крупный размер) — до шести лет заключения. Эти пороги, как и остальные, предлагается увеличить вдвое — до 30 млн и 90 млн соответственно. Инициатива, по словам сенатора, разработана для восстановления баланса между тяжестью правонарушения и наказанием в сфере экономических преступлений.

Ранее, в ходе ПМЭФ, пересмотреть параметры экономических статей призвал президентВладимир Путин: по его мнению, они уже устарели. Во фракциях Госдумы и экспертном сообществе предложение в целом поддержали, но призвали пристально следить за его влиянием на показатели преступности.