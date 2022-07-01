Туротрасли подготовили программу стандартизации

1 июля. FINMARKET.RU - Туристические власти рассчитывают повысить конкурентоспособность отечественного турпродукта за счет масштабной программы отраслевой стандартизации. Ростуризм в июне подготовил и направил на согласование в Росстандарт перспективную программу стандартизации в сфере туризма до 2024 года, которая охватывает 81 документ в области национальной стандартизации, пишет "Коммерсант"

Согласно подготовленной Ростуризмом программе, новые и пересмотренные стандарты могут появиться по общим вопросам туристской деятельности - например, для экскурсионных услуг, услуг инструкторов-проводников, турагентств и пр. Сюда же относятся общие требования к услугам "все включено" и "ультра все включено".

Отдельно будут разработаны или пересмотрены стандарты для экологического (требования к инфраструктуре, тропам и др.), студенческого, водного (круизы, гавани для яхт, пляжи, наем судна), приключенческого, промышленного, сельского, автомобильного, арктического, горнолыжного, медицинского, гастрономического и энотуризма (знакомство с винными традициями). Также планируется подготовить ГОСТ для спа-центров, курортов с минеральными источниками, гостиниц и специализированных средств размещения. Часть документов должна соответствовать существующим международным стандартам.

Но бизнес смотрит на идею скептически. По многим видам туризма в России нет экспертизы, а навязывание стандартов может стать избыточным регулированием, предупреждают участники рынка.