Коммунальщикам станет сложнее взыскать долги по квартплате

1 июля. FINMARKET.RU - Управляющие компании при взыскании долгов по квартплате должны будут указывать данные одного из документов должника. Более двух лет для них действовал упрощенный порядок подачи заявлений, поскольку сведений о документах жильцов у коммунальщиков, как правило, нет.

Как пишет "Российская газета" , по Гражданскому процессуальному кодексу в исковом заявлении в суд должны быть указаны довольно подробные сведения об ответчике - его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, а также один из его идентификаторов (например, СНИЛС, ИНН, паспортные данные, номер водительского удостоверения и т.п.). Однако требование об идентификаторах не распространялось на случаи взыскания долгов за ЖКУ. В июле эта отсрочка заканчивается.

Однако, как указывает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, для взыскателей долгов за ЖКУ (управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций) начнут действовать определенные послабления. Они могут указать место жительства или место пребывания должника. Если же им неизвестны дата и место рождения жителя, один из идентификаторов, это указывается в исковом заявлении или заявлении о вынесении судебного приказа. В этом случае информацию по запросу суда должны будут предоставить Пенсионный фонд, налоговые органы или органы внутренних дел. Судебный приказ не будет вынесен, а исковое заявление не будет рассматриваться до тех пор, пока суд не получит необходимые сведения из ПФР, налоговой или полиции. На срок исполнения запроса суда приостанавливаются сроки рассмотрения судебных дел.