Профильное сообщество хотело бы забыть об МСФО

1 июля. FINMARKET.RU - Бухгалтерское сообщество изучает возможностьзаконодательства о бухучете, в частности, речь идет об отказе от жесткой привязки стандартов бухучета к международной системе финансовой отчетности (МСФО), пишет "Коммерсант"

Наличие дискуссии в сообществе бухгалтеров выявил опрос издательства "Актион" (выпускает специализированные издания для практикующих бухгалтеров). В нем приняли участие более 5,7 тыс. респондентов, из которых согласны с тем, что российский бухучет должен быть основан на МСФО, лишь 12,5%, против выступают 36%, а еще 51% допускает необходимость этого только для крупных компаний. Сложные расчеты и оценки, которых требуют ФСБУ, по мнению 55% бухгалтеров, не нужны их начальству, еще 38% сомневаются в их необходимости.

В то же время 87% опрошенных хотели бы сближения стандартов бухгалтерского и налогового учета, что объясняется желанием уйти от необходимости выполнения де-факто одной и той же работы по разным правилам.

Тема, в частности, обсуждалась на ряде круглых столов при участии региональных властей. Их итогом стало предложение разработать новую редакцию ФЗ "О бухгалтерском учете", разделив его на общую (текущие нормы закона) и специальную части (правила стандартов, включая упрощенные нормы для МСП), и пересмотреть действующие нормы для сближения закона с реальной практикой корпоративного управления. Поддержано и приведение к единообразию нормативной базы по учету расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

По данным "Ъ", к обсуждению будущего законопроекта подключился и специально созданный подкомитет по бухучету и аудиту бюджетного комитета Госдумы. Однако против проекта выступает Минфин, который настаивает на сохранении движения отрасли к МСФО.