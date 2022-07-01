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01 июля 2022 года 09:28
Компании смогут заплатить налоги единым платежом
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Игорь Кубединов/ТАСС
1 июля. FINMARKET.RU - Возможностью заплатить налоги "авансом" смогут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели (ИП). Это будет возможно сделать через механизм Единого налогового платежа (ЕНП), который до сих пор действовал только для физлиц, пишет "Российская газета". ЕНП - аналог электронного "авансового кошелька", куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга. Новый способ оплаты позволяет устранить это неудобство. Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Он будет доступен для предпринимателей, которые провели с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. По результатам сверки не должно быть разногласий. Об исчисленных суммах налогов и прочих платежей бизнес должен уведомить налоговиков не позже чем за 5 дней до установленного срока их уплаты.
Опубликовано Финмаркет
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