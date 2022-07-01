Россиянам спишут более 3 млрд руб. долгов без суда

1 июля. FINMARKET.RU - Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, заявил "Известиям" первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России - с сентября 2020 г. по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе министерства.

За весь этот период к процедуре допущены 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. уже полностью ее завершили, отметил первый замглавы Минэкономразвития. Всего, по данным министерства, с сентября 2020 года по май этого в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тыс. заявлений от россиян. Ранее в проекте "Федресурс" сообщали, что по числу банкротств без суда лидируют Омская и Челябинская области, а также Пермский край.

Как отметил Торосов, доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. "Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022 г. эта цифра равна 61%", - сказал он.

Оценивая работу механизма, руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин подчеркнул, что появился задел для дальнейшего развития, так как работающий институт дает возможность для анализа последствий, достоинств и недостатков, чтобы совершенствовать правила на основе практики его применения.

Проблемы с выплатами испытывают порядка 7-8 млн заемщиков, что немногим больше показателя начала 2022 г., оценил "Известиям" президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, согласно результатам июньского опроса, проведенного ассоциацией, о банкротстве задумывались порядка 5-7% должников, но далеко не каждый из них подходит под все требования. Как сказал эксперт, если брать критерий по сумме, то потенциально из общего числа должников под внесудебный механизм подпадают 3 млн человек.