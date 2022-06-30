Изъятие пустующих земель сельхозназначения упростят

30 июня. FINMARKET.RU - Если человеку принадлежит поле, он не вправе сидеть без дела. Его обязанность постоянно проливать пот на пашне. Иначе поле могут забрать. Таковы правила. Контроль за этим ведется постоянно. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, упрощающую изъятие заброшенных земель сельскохозяйственного назначения, пишет "Российская газета".

"По данным Россельхознадзора, в течение 2020 и 2021 годов было выявлено 11 тысяч 722 земельных участка, которые не используются по целевому назначению или же используются с нарушением закона, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Основное количество нарушений связано с зарастанием участков сорной травой и кустарником, а также неиспользованием сельскохозяйственных участков для собственно сельскохозяйственной деятельности"

Груздев также отметил, что действующее законодательство позволяет применять к указанным случаям изъятие земельных участков. Тем не менее, по его словам, применение подобных норм сегодня затруднено.

Проблема в том, поясняют другие эксперты, что собственники-бездельники, получив официальное предупреждение, продают участки. Поэтому с них спрашивать уже нельзя. А для того чтобы появилось право предъявить претензии к новым владельцам, должно пройти несколько лет.

Формально, конечно, новый хозяин может засучить рукава и взяться за плуг. Однако зачастую продажа земельных участков оказывается фиктивной. Поэтому бурьян остается непотревоженным.

В частности, как сказано в пояснительной записке, по данным Россельхознадзора, смена правообладателя или отказ от земли произошли по1893 сельскохозяйственным участкам, на которых были выявлены нарушения.

"Подготовленный законопроект позволит прервать цепочку фиктивных продаж таких земельных участков, - говорит Владимир Груздев. - Предлагается предусмотреть норму, согласно которой, при выявлении факта неиспользования участка по назначению и выдаче предписания об устранении нарушений в ЕГРН будет вноситься запись о невозможности переходасобственности земельного участка".

Иными словами, как только хозяину участка направят предписание взяться за дело, в Росреестре сразу же поставят блок на продажу. Такой человек не сможет переписать землю на кого-то другого. Ему придется или начать возделывать поля, или ждать, пока его не лишат земли официальным путем.

Также проект уточняет процедуру рассмотрения судами дел об изъятии земельных участков сельскохозяйственного назначения, особый порядок, сокращая некоторые сроки. Так что заброшенное поле окажется на торгах гораздо быстрее.