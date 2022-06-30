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30 июня 2022 года 09:27
Тарифы УК на содержание домов могут унифицировать
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ZUMA/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - Управляющие компании (УК) в России могут лишиться права самостоятельно назначать цены на свои услуги по содержанию и ремонту домов — их хотят унифицировать, и для этого нужно разработать специальную методику. Такая рекомендация Минстрою и Минэкономразвития содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ, на который ссылаются "Известия". Как пишет газета, инициативу поддерживают в Госдуме. Сегодня тарифы устанавливают сами УК, зачастую ориентируясь на расценки, сформированные муниципалитетами для бесхозных домов. Такие цены нередко занижены. Если тариф станет экономически обоснованным, то стоимость может вырасти на 20%, говорят эксперты. В то же время мера позволит бороться и с завышенными расценками, считают специалисты. Также в числе рекомендаций: запрет на предпринимательскую деятельность по управлению домами главам обанкротившихся УК, предоставление жилищным организациям льготных кредитов на покупку инновационного оборудования и специальной коммунальной техники, открытие в учебных заведениях профильных направлений подготовки кадров для УК и другие меры, пишут "Известия".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЖКХ, УК, услуги.цены
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