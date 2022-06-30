Стоит ли ожидать дальнейшего изменения цен на новые автомобили

30 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенная стоимость с учетом занимаемой доли рынка новой легковой машины в России по итогам пяти месяцев 2022 г. составила 2,38 млн руб., следует из данных аналитического агентства "Автостат", которые приводят "Ведомости". Это на 7% ниже апрельских цен и на 15% – цен марта, когда был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости новой легковушки – 2,8 млн руб. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении.

"Автостат" в своих расчетах отталкивается от рекомендованных розничных цен производителя (РРЦ), которые не включают в себя наценку автосалонов в виде дополнительного оборудования и услуг. Размер розничной накрутки может составлять 10–30% от РРЦ, указывало агентство.

Средняя цена новой машины на auto.ru в июне составила 3,7 млн руб. против 4,94 млн руб. на середину марта и 3,08 млн руб. в январе, сказал "Ведомостям" представитель классифайда. "В конце февраля дилеры ввели значительные наценки, чтобы защитить себя от рисков курсовых колебаний и нестабильной ситуации с поставками. В апреле и мае наценки начали снижаться: продавцы ориентировались на платежеспособных клиентов", – говорит руководитель группы исследований и аналитики auto.ru Алексей Муханов.

Иную динамику цен описывает "Авито авто". По данным компании,на новые машины росли с начала года и этот подъем не прекратился. С отметки в 2,07 млн руб. за новый автомобиль в январе они выросли до 2,35 млн руб. в апреле и до 2,43 млн руб. в июне.

Цены на новые легковые машины, скорее всего, вернутся к докризисным уже в июне, считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, в дальнейшей перспективе можно ожидать "очень медленное" снижение цен. "Машины на складах дилеров есть, но трафик в салонах маленький. Когда дилерам нужно продать, они стараются снизить цену", – поясняет Удалов.

Но у дилеров есть и понимание, что машин тех марок, которые ушли с рынка либо полностью прекратили поставки в Россию, в этом году не будет и в следующем тоже, поэтому сильного снижения стоимости на имеющийся ассортимент не будет, считает эксперт. Цены сейчас зависят не столько от доллара и евро, сколько от потребности продавца в оборотных средствах в конкретный момент, отмечает он.

Дальнейшего изменения цен в течение года ожидать не стоит в силу отсутствия отгрузок автомобилей, говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей "Авилона" Алексей Стариков. По его словам, основной рост цен на новые машины пришелся на I квартал этого года, в среднем их стоимость выросла в диапазоне от 30 до 40%.