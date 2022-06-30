Снижение ВВП РФ в мае углубилось до 4,3%

30 июня. FINMARKET.RU -РФ в мае 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%), роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в четверг обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Рост ВВП РФ по итогам января-мая 2022 года министерство оценило на уровне 0,5% в годовом сравнении.

"Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Из базовых отраслей экономики ускорилось падение оптовой торговли (минус 15,5% (год к году) в мае после минус 11,9% г/г месяцем ранее).

Ухудшение динамики также фиксировалось в объемах грузооборота транспорта: минус 1,8% (год к году) в мае после снижения на 1,5% в апреле (данные за апрель пересмотрены Росстатом - ранее фиксировалось снижение на 5,9% год к году).

Годовая динамика в промышленном производстве в мае сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (минус 1,7% г/г после минус 1,6% г/г).

"Снижение выпуска в добывающих отраслях в мае замедлилось до 0,8% в годовом сравнении (после минус 1,6% в апреле) за счет меньших по сравнению с апрелем темпов снижения в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча угля - снижение на 4,0% - год к году - в мае после минус 6,5% в апреле, добыча нефти и газа - снижение на 3,0% в мае после минус 3,6% в апреле)", - отмечается в обзоре.

В обрабатывающих производствах снижение выпуска составило 3,2% (год к году) после минус 2,1% в апреле. "Ситуация по отраслям остается неравномерной: выпуск машиностроительного комплекса в мае снизился на 6,5% (год к году), при этом снижение в автомобильной промышленности ускорилось до 66,0% (год к году) в мае после минус 61,5% (год к году) в апреле, а в электронике, напротив, наблюдалось ускорение темпов роста с 20,3% (год к году) в апреле до 36,2% (год к году) в мае. Также наблюдается положительная динамика в фармацевтике - рост на 29,4% (год к году), производстве строительных материалов - на 2,6%г", - говорится в докладе.

"В строительстве и сельском хозяйстве темпы роста замедлились, но сохранились в положительной области. Темпы роста объемов строительных работ, вносившие основной положительный вклад в ВВП месяцем ранее, сократились более чем в два раза (3,6% - год к году - после роста на 7,9% г/г в апреле). В сельском хозяйстве в мае годовая динамика также несколько снизилась, но продолжила вносить положительный вклад в ВВП (рост составил 2,1% (год к году) после 3,2% в апреле)", - отмечают в Минэкономразвития.

"Потребительская активность в мае стабилизировалась на низких уровнях. По оценке Минэкономразвития России, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился на 7,5% (год к году) в мае (минус 7,2% месяцем ранее), в основном за счет снижения оборота розничной торговли", - говорится в обзоре министерства.

В апреле реальные заработные платы сократились на 7,2% в годовом сравнении (после роста в марте на 3,6%). "Снижение связано, в том числе, с переносом части выплат с апреля на март: так, наибольшее замедление в апреле продемонстрировали отрасли, в которых в марте были зафиксированы рекордные темпы роста заработных плат (добыча, сфера информационных технологий, финансовая деятельность)", - отмечают в Минэкономразвития.

Официальный прогноз Минэкономразвития (от середины мая) по снижению ВВП РФ в 2022 году равняется 7,8%, но в министерстве уже заявляли, что оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения.

ЦБ ожидает (прогноз от конца апреля) падение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%, но также уже отмечал, что пересмотрит оценку в сторону меньшего падения.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по падению ВВП на 2022 год, предполагал спад на 8,3%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью "Интерфаксу" на площадке Петербургского международного экономического форума в середине июня заявлял, что спад российской экономики в 2022 году может оказаться значительно ниже текущих официальных прогнозов и составить от 3 до 5%, если удастся оживить внутренний спрос.