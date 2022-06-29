Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%

В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%

29 июня. FINMARKET.RU - В мае 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,7% по сравнению с маем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле 2022 года снижение показателя составляло 1,6%.

По сравнению с апрелем текущего годав мае сократилось на 1,9%.

В январе-мае промпроизводство выросло на 2,8%

С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,2% по сравнению с апрелем после сокращения на 1,9% месяцем ранее.

Данные по промышленности в мае 2022 года оказались лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предусматривал снижение промпроизводства на 2,8% в годовом выражении.

По итогам 2022 года экономисты ожидают падение промпроизводства на 7%, в 2023 году рост на 0,2%.

Позитивную динамику в мае показала только электро- и теплоэнергетика - рост на 4,0% к маю прошлого года. В частности, производство электроэнергии выросло на 4,0% по сравнению с маем 2021 года, а пара и горячей воды - на 5,4%.

Сырьевой сектор снизил объемы производства на 0,8% к маю 2021 года и вырос на 2,7% к апрелю 2022 года. Обрабатывающие производства показали снижение - (-)3,2% к маю 2021 года и (-)3,2% к апрелю 2022 года. Объем производства отрасли, связанной

с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений сократился на 4,4% к маю 2021 года, но вырос на 3,7% к апрелю 2022 года.

- производство компьютеров и комплектующих к ним компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - (+36,2%);

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+29,4%);

- выпуск напитков - (+8,0%);

- производство мебели - (+4,1%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+2,6%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+1,6%)

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (-66,0%);

- выпуск табачных изделий - (-22,7%);

- производство электрического оборудования - (-12,7%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (за исключением мебели) - (-10,7%);

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - (-10,5%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (-8,6%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (-6,4%);

- изготовление одежды - (-6,2%) и текстильных изделий - (-4,8%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (-5,5%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (-4,4%);

- добыча угля - (-4,0%);

- химическая индустрия - (-5,1%);

- нефте- и газодобыча - (-3,0%).

Производство продуктов питания в РФ в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось на 0,2%, по сравнению с апрелем этого года - на 2,8%. В январе-мае производство выросло на 1,4%.

Производство риса в мае составило 37,9 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в мае прошлого года, но на 26,8% меньше, чем в апреле этого года. За январь-май выработка этой крупы выросла на 23,3%, до 236,7 тыс. тонн. Гречки в мае произведено 26,8 тыс. тонн. Это на 27% меньше, чем в мае прошлого года, и на 49,1% меньше показателя апреля этого года. За январь-май 2022 года производство гречки выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 22,6%, до 210,4 тыс. тонн.

Масложировая отрасль в мае произвела 560,1 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 41,9% больше, чем в мае 2021 года, но на 5,7% меньше апрельского показателя. За январь-май произведено 2,7 млн тонн (на 12,5% больше). Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций составило в мае 197,1 тыс. тонн (на 13,9% больше показателя мая 2021 года и на 1,1% - показателя апреля этого года). За январь-май производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций составило 993,3 тыс. тонн (на 12,2% больше).

На молочном рынке увеличился выпуск большинства видов молочной продукции. Так, в мае производство молока составило 494,3 тыс. тонн, что на 7,3% больше, чем в мае прошлого года, и на 1,5% выше апрельского показателя. За январь-май производство молока выросло на 5,2%, до 2,4 млн тонн.

Сливочного масла произведено 28,7 тыс. тонн (на 19,8% больше, чем годом ранее, и на 11,6% выше показателя апреля). В январе-мае производство выросло на 13,5%, до 124,7 тыс. тонн. Творога изготовлено 38,9 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем в мае 2021 года, и на 3,3% меньше, чем в апреле этого года. За январь-май производство снизилось на 6,4%, до 196,9 тыс. тонн. Сыроделы в мае изготовили 52,6 тыс. тонн продукции. Это на 3,9% и на 5,9% больше, чем в мае прошлого года и апреле текущего года соответственно. За январь-май 2022 года производство сыров выросло на 4,6%, до 252 тыс. тонн.

Мясная отрасль произвела в мае 274,9 тыс. тонн говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных, что на 6,1% больше, чем в мае прошлого года, и на 1,2% выше показателя апреля этого года. Производство за январь-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,1%, до 1,3 млн тонн.

Производство мороженого рыбного филе в мае составило 11,8 тыс. тонн, что на 12% выше, чем годом ранее, но в два раза ниже показателя апреля этого года. За январь-май производство выросло на 39,5%. Мороженой рыбы в мае произведено 177,2 тыс. тонн. Это на 16% больше, чем в мае 2021 года, но на 28,3% меньше, чем в апреле этого года. За январь-май 2022 года производство составило 1,1 млн тонн (на 3,2% меньше).