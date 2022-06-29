Зарубежный бизнес рассчитывает вернуться в Россию - президент ТПП

29 июня. FINMARKET.RU - Иностранныйв большинстве своем не проявляет желания уходить из России и старается сохранить отношения с российскими партнерами, сообщил в интервью "Российской газете" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Здесь нужно понимать, что у нас с Западом многолетние устойчивые связи, особенно активно наработанные в последние десятилетия. И говорить, что всё, с завтрашнего дня на Западе у нас интересов нет, я думаю, неправильно и совсем бесперспективно. Надо сохранять отношения, где возможно", - сказал президент ТПП..

Несомненно, считает он, не со всеми удастся их сохранить, "а эти санкции с нами надолго, если не навсегда". Катырин высказал мнение, что как-то из-под санкций страны начнут потихоньку выползать: поначалу не афишируя, но меньше соблюдать все ограничения - что-то покупать, что-то продавать и так далее.

По его словам, есть еще иностранный бизнес, который вложил в Россию огромные деньги и не хочет их терять. Сейчас некоторые из них вынуждены уходить из России, поджиматься, сокращать объемы торговли и производства, более скромно вести себя на российских рынках. "Однако такие решения принимаются под сильным давлением, в первую очередь правительства, руководства этих стран и общественного мнения. В подавляющем большинстве случаев иностранные компании не хотят уходить из России. Об этом говорят результаты наших многочисленных встреч с ассоциациями предпринимателей зарубежных стран - немецкими, американскими, французскими, японскими", - рассказал Катырин.

Глава ТПП считает, что многие из них надеются на то, что в будущем вернутся и будут работать на нашем рынке. Неизбежно останутся те, кто захочет работать с Россией, вести здесь бизнес, сохранить себя на российской территории или прийти потом. "Поэтому надо сохранять отношения с теми, с кем работали. По крайней мере, мы в ТПП РФ стараемся отношения сохранить с партнерами и донести до коллег, что любая ссора заканчивается миром. И рано или поздно нам придется налаживать мосты, поэтому сейчас лучше их не разрушать", - подчеркнул он.

Оценивая скорость импортозамещения в России, Катырин отметил, что недостатка в товарах мы пока что, по большому счету, не испытывали и не испытываем. Он полагает, что вряд ли наступит такой момент, когда будет какой-то дефицит, в частности, продуктов питания. Западных партнеров в этом плане заменят те, кто у нас работает и с Юга, и с Востока, а кроме того, мы в большинстве своем и своими продуктами в этом плане обладаем. "С другими вещами из нашего обихода, товарами общего потребления, я также не вижу каких-то серьезных сложностей в ближайшем будущем", - заметил Катырин.

С точки зрения промышленной продукции, более серьезных вещей - комплектующих, запчастей для различной техники - процессы замещения идут уже не так быстро, как хотелось бы, заметил президент ТПП. "Однако это вполне естественно. Ведь кроме санкций и запретов на продажу этой продукции мы столкнулись с нарушением логистических цепочек, а выстраивать новую логистику сложно", - сказал Катырин.