У производителей соков возникли сложности с импортом сырья

29 июня. FINMARKET.RU - Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой содействовать в урегулировании проблем с импортом сырья в связи с "резким изменением" подхода таможни к классификации товаров, пишет "Коммерсант" . Как сказано в письме, не менее 15 лет производители напитков ввозили в РФ различные виды фруктовых и ягодных пюре и апельсиновой мякоти под кодом 2008 ТН ВЭД "Фрукты, орехи, приготовленные или консервированные". Но с прошлого сентября Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ) начала присваивать этим ингредиентам коды 0810 "Прочие фрукты, свежие" и 0811 "Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке". Из-за этого СЗЭТ отказывала в выпуске товаров как запрещенных к ввозу в Россию в рамках продуктового эмбарго от августа 2014 года.

Как говорится в приложении к письму, СЗЭТ принимала решения с учетом результатов экспертиз, в ходе которых установлено, что физико-химические и органолептические свойства фруктовых пюре и апельсиновой мякоти не были изменены, следовательно - товары не были подвергнуты тепловой обработке и относятся к группе 08 ТН ВЭД. В "Союзнапитках" уточняют, что спорные продукты были подвергнуты "бережной пастеризации" под давлением для сохранения своих свойств и заключения экспертов не опровергают факт пастеризации. Компании просили о независимой экспертизе и пытались обжаловать решения СЗЭТ, но получили отказы и поэтому решили обратиться в министерство.

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