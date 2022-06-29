В РФ подешевели летние авиабилеты

29 июня. FINMARKET.RU - В России подешевели перелеты по стране. Речь идет о рейсах с вылетом в 3-м квартале этого года - средниена них снизились на 3-4%, сообщили "Известиям" в сервисах по поиску и бронированию Onetwotrip и "Туту.ру". У "Аэрофлота" стоимость билетов этим летом опустилась еще ниже - на 20% по сравнению с 2021-м, сказал изданию источник, близкий к группе.

По данным Onetwotrip, средняя стоимость авиабилета по России с вылетом в 3-м квартале составляет 7,2 тыс. рублей за перелет в одну сторону в экономклассе против 7,5 тыс. рублей в 2021 году и 7,8 тыс. рублей в 2019-м. "Авиакомпании стараются поддерживать спрос со стороны туристов на полёты по стране, и цена, соответственно, снижается", - пояснила "Известиям" руководитель пресс-службы Onetwotrip Елена Шелехова.

По данным Туту.ру, средний чек за перелет на 3% меньше, чем в 2021 году, и составляет 8730 рублей в одну сторону против 8971 рубля в прошлом году. При этом отдельные направления подешевели еще сильнее: перелет по направлению Москва - Санкт-Петербург - на 16%, Москва - Самара - на 37%, Москва - Архангельск и Москва - Анадырь - на 32-33%. Больше всего снизились средние чеки по направлениям Ленск (Республика Саха) - Иркутск (-47%) и Южно-Сахалинск - Благовещенск (-46%).

Авиакомпании, стремясь выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и перевезти не менее 100 млн пассажиров в этом году, устраивали многочисленные распродажи прямо в разгар высокого летнего сезона. Так, "Аэрофлот" весной объявил недельную распродажу на рейсы по России (скидки достигали 50% на рейсы по 79 направлениям с вылетом до конца октября). В июне скидки начала и "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), а в мае - S7 Airlines (доходили до 60%). "Уральские авиалинии" и Red Wings объявляли распродажу билетов для детей от 2 до 12 лет (50% и 40% от тарифа соответственно).

Также на цены влияют рекордные объемы выставленных в России провозных емкостей. Самым топовым направлением лета внутри страны, помимо столицы, стал Сочи - пока единственный открытый аэропорт Краснодарского края. Туда оформляется каждый пятый перелет. Из зарубежных маршрутов верхнюю планку держит Турция - несмотря на то чтов страну подорожали на 80-120%. При этом рейсы в страны СНГ подешевели на фоне увеличения предложения.

Однако эксперты предупреждают: такой ценовой тренд — не самый хороший сигнал для рынка. Ведь в мае-сентябре перевозчики традиционно привыкли зарабатывать основную выручку, за счет которой они потом переживают период пониженного спроса с октября по апрель, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Поэтому недополученная выручка высокого сезона-2022 может негативно сказаться на отрасли в будущем, добавил эксперт.