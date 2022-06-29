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29 июня 2022 года 08:22
Какие изменения готовит россиянам июль
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YAY\ТАСС
29 июня. FINMARKET.RU - С 1 июля в России традиционно повысятся тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС, а должники смогут защитить прожиточный минимум на банковском счете. Об этих и других изменениях пишет "Российская газета". Тарифы на коммунальные услуги С июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные услуги. Еще в конце прошлого года правительство установило предельные индексы подорожания для каждого региона. В среднем повышение составит 4%. Сильнее всего могут подняться платежи в Чечне (до 6,5%) и Санкт-Петербурге (до 6,3%). Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - максимум на 2,9%. Семьи, где на квартплату уходит более 22% дохода, могут получать субсидии на оплату ЖКУ. В ряде регионов этот "порог" ниже. Подключение дома к электричеству Резко подорожает стоимость технического присоединения (ТП) частных домов к электросетям. Изменения коснутся также мелких и средних предпринимателей. Сейчас плата за ТП с максимальной мощностью потребления до 15 кВт (такая мощность требуется для энергообеспечения дома до 150 квадратных метров) для населения установлена в размере 550 рублей. С июля плата за запрашиваемую мощность вырастает до 5 тысяч рублей за 1 кВт. В пресс-службе Минэнерго пояснили "РГ", что сейчас в проработке находятся решения по определению групп населения, которые получат льготы по ТП к электросетям. В поликлиниках не будут спрашивать бумажный полис ОМС С 1 июля при обращении за медицинской помощью в поликлинику или больницу вместо полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) достаточно предъявить паспорт, а на ребенка - свидетельство о рождении. Вступает в силу положения закона, которые отменяют обязанность граждан подтверждать то, что они застрахованы в системе обязательного медицинского страхования. Поликлиника сама найдет запись об этом в информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Усложняется порядок взыскания долгов по квартплате Управляющие компании должны будут при взыскании долгов по квартплате указывать данные одного из документов должника - СНИЛС, ИНН, паспортные данные, номер водительского удостоверения и т.д. Если у коммунальной или ресурсоснабжающей организации нет данных о документах жителя, они смогут указать это в исковом заявлении или заявлении о вынесении судебного приказа. В этом случае информацию по запросу суда должны будут предоставить Пенсионный фонд России (ПФР), налоговые органы или органы внутренних дел. На срок исполнения запроса суда сроки рассмотрения судебных дел приостанавливаются. Должники смогут защитить прожиточный минимум на счете в банке Должники получат возможность обратиться напрямую в банк, чтобы установить на своих счетах несгораемый остаток в размере прожиточного минимума. Зимой начали действовать нормы, защитившие у должников ежемесячный доход в размере прожиточного минимума. Должникам, желающим воспользоваться правом на несгораемый остаток зарплаты, необходимо лично прийти в службу судебных приставов и подать заявление. Однако дело в том, что иногда взыскатели могут обратиться с исполнительным листом напрямую в банк. Поэтому так важно предусмотреть возможность ставить блок и прямо в банке. При этом, как подчеркивают эксперты, сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Единый налоговый платеж для бизнеса Возможностью заплатить налоги "авансом" смогут воспользоваться компании, и индивидуальные предприниматели (ИП). Это будет возможно сделать через механизм Единого налогового платежа (ЕНП), который до сих пор действовал только для физлиц. Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Банки расскажут о полной стоимости кредита С 3 июля банки в кредитном договоре должны будут указывать полную стоимость потребкредита (или займа) в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Кроме того, в договоре же на оформление банковского вклада минимальная гарантированная ставка должна указываться на первой странице. Меняется порядок оформления инвалидности С 1 июля 2022 года уже на постоянной основе вводится новый порядок установления инвалидности. В 2020 году в связи с распространением COVID-19 был введен временный порядок и начато применение заочного освидетельствования инвалидов. Все сведения для медико-социальной экспертизы стали передаваться организацией, где человек проходил лечение. Сейчас действие временного порядка, который вводился на период распространения коронавирусной инфекции, завершается. Новый порядок позволит уже на постоянной основе применять апробированные подходы, показавшие свою эффективность. Более того, теперь гражданин еще в поликлинике сможет выбрать, как проходить экспертизу: очно в бюро медико-социальной экспертизы или заочно.
Опубликовано Финмаркет
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