Поступления от НДФЛ на богатых в 2023 году могут вырасти на 40%

29 июня. FINMARKET.RU -ожидает роста поступлений в федеральный бюджет от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами в 2023-2025 гг. на 40%, следует из бюджетных проектировок министерства, пишут "Ведомости" . По оценкам ведомства, в 2023 г. в казну поступит 117,5 млрд руб. НДФЛ для богатых, тогда как действующим законом о бюджете прогнозируется 84 млрд руб. В 2024 г. планируются доходы в размере 127,6 млрд руб. вместо ожидавшихся ранее 89,8 млрд руб. (рост на 42%), в 2025 г. - 138,1 млрд руб. вместо 95,8 млрд руб. (рост на 44%). Таким образом, в общей сложности за три года министерство рассчитывает собрать более 383 млрд руб.

Речь идет о дополнительных сборах непосредственно с превышения ставки НДФЛ для богатых над общим уровнем: в федеральный бюджет поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты, как и было до введения прогрессивной шкалы. Налоговый агент начинает применять ставку 15% к доходам физлица, когда выплаченная сумма превысит 5 млн руб. в год. Если налогоплательщик получает доходы от нескольких источников, то по итогам года ФНС самостоятельно произведет расчет и направит ему уведомление о необходимости доплаты.

с 2021 г. перешла к прогрессивной шкале НДФЛ, повысив ставку с 13 до 15% для доходов свыше 5 млн руб. в год. Повышенная ставка распространяется только на разницу между фактически получаемыми налоговым резидентом России доходами и 5 млн руб. НДФЛ в 15% должен был коснуться не более 1% всех работающих граждан, оценивал министр финансов Антон Силуанов в сентябре 2020 г. Ставка распространяется только на активные доходы (зарплату и дивиденды) и не применяется к разовым или нерегулярным, например от продажи недвижимости.

В первый год сборов федеральный бюджет, по опубликованным в январе данным Минфина, получил более 90 млрд руб. от повышенного НДФЛ вместо изначально запланированных 60 млрд руб. Согласно закону о бюджете в 2022 г. поступления должны составить 78,6 млрд руб.

Представитель Минфина сообщил "Ведомостям", что по мере восстановления экономики по сравнению с ковидным периодом в 2021 г. наблюдался и рост доходов граждан, в том числе подпадающих под ставку в 15%.

Прогнозируемый рост поступлений от повышенной до 15% ставки НДФЛ для бюджета является каплей в море, считает руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. Эта дополнительная налоговая прибавка составляет около 2% от совокупных сборов НДФЛ, оценил он.

Никаких изменений в части НДФЛ на данный момент вводить не планируется, сказал "Ведомостям" представитель Минфина. О том, что министерство не планирует новых изменений в ближайшие годы, также заявлял в феврале Силуанов. Тем не менее различные предложения расширить шкалу НДФЛ периодически появляются.