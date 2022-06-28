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28 июня 2022 года 10:51
Продажи в столичных торгцентрах просели почти на 50%
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Сергей Савостьянов/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - В первой половине июня московские торговые центры продали почти вдвое меньше электроники и бытовой техники, чем годом ранее, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с данными консалтинговой компании Focus Technologies о товарообороте в магазинах электроники и бытовой техники в торговых центрах Москвы. Из них следует, что за первую половину июня товарооборот год к году просел на 48%, количество покупок снизилось на 9%. При этом. как указывает "Ъ", цены на самые популярные товары просели после мартовского всплеска, хотя и не вернулись к уровню января—февраля. Но сейчас покупатели прежде всего приходят за недорогими товарами и расходными материалами. Ритейлеры отмечают снижение спроса на электронику и бытовую технику не только в торговых точках, но и в онлайн-магазинах, но все еще надеются на оживление.
Опубликовано Финмаркет
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