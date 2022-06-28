Продажи в столичных торгцентрах просели почти на 50%

28 июня. FINMARKET.RU - В первой половине июня московские торговые центры продали почти вдвое меньше электроники и бытовой техники, чем годом ранее, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с данными консалтинговой компании Focus Technologies о товарообороте в магазинах электроники и бытовой техники в торговых центрах Москвы. Из них следует, что за первую половину июня товарооборот год к году просел на 48%, количество покупок снизилось на 9%.

При этом. как указывает "Ъ", цены на самые популярные товары просели после мартовского всплеска, хотя и не вернулись к уровню января—февраля. Но сейчас покупатели прежде всего приходят за недорогими товарами и расходными материалами. Ритейлеры отмечают снижение спроса на электронику и бытовую технику не только в торговых точках, но и в онлайн-магазинах, но все еще надеются на оживление.