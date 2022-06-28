По ситуации с жильем регионы РФ объединили в 7 кластеров

28 июня. FINMARKET.RU - В России адаптация мер поддержки жилищного строительства в зависимости от ситуации в конкретном регионе предусмотрена в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Как отмечается в проекте стратегии, применение недифференцированных мер поддержки жилстроительства без учета фактической ситуации в регионах может привести к нарушению баланса спроса и предложения и снижению объемов строящегося жилья либо его доступности. Для получения наибольшего эффекта от использования бюджетных средств предлагается определить 7 основных региональных кластеров с примерно одинаковыми тенденциями спроса и предложения жилья, пишет "Российская газета" . Такой подход позволит обеспечить последующее адресное применение системных мер поддержки жилстроительства, а также к 2030 году создать баланс спроса и предложения в большинстве регионов.

К примеру, Москва, Подмосковье и Калининградская области отнесены к динамичным рынкам с высокими темпами роста населения при больших объемах ввода жилья, не покрывающих спрос и приводящих к низкой доступности. К сбалансированным рынкам (приток населения, большие объемы ввода, высокая доступность жилья) отнесены Белгородская, Воронежская, Калужская, Ростовская области. А, например, к сложным рынкам (активное снижение численности населения и наиболее низкие объемы ввода жилья) - Дагестан, Камчатский и Хабаровский края.

Дифференциация мер поддержки жилищного строительства по семи основным региональным кластерам представляется обоснованным и давно назревшим подходом, отмечает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Разбивка регионов по кластерам выглядит вполне соответствующей сегодняшним тенденциям. Спорным, по мнению эксперта, может быть лишь отнесение к "сложным рынкам" Дагестана, так как за последнее десятилетие здесь отмечается прирост населения на 9%.

На сбалансированных рынках имеет смысл направить больше бюджетных средств на поддержку групп населения, которым недоступна покупка жилья (например, развивать сегмент некоммерческого и социального найма), отмечает Косарева. На несбалансированных, к которым, по сути, относятся все остальные кластеры, могут быть реализованы самые разные меры.

При этом, как считает эксперт, региональные кластеры не должны быть раз и навсегда зафиксированы, необходим постоянный мониторинг ситуации. А мониторинг и анализ должны проводиться на уровне городских агломераций, крупных городов, малых городов и сельских поселений, и меры по поддержке также должны быть дифференцированы в зависимости от ситуации на локальных рынках.