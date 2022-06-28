- снизить НДС на товары первой необходимости и бананы
- на год продлить срок уплаты налогов для компаний, торгующих такой продукцией
- упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров.
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28 июня 2022 года 09:33
Ритейлеры просят ФНС о новых мерах поддержки
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Стоян Васев/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Для сдерживания продуктовой инфляции, которая в апреле достигла 20% в годовом выражении, ритейлеры попросили Федеральную налоговую службу (ФНС) снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов. Просьба принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли содержится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к главе ФНС Даниилу Егорову, пишет "Коммерсант". Среди предложений ассоциации:
Опубликовано Финмаркет
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