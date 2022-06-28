Ритейлеры просят ФНС о новых мерах поддержки

28 июня. FINMARKET.RU - Для сдерживания продуктовой инфляции, которая в апреле достигла 20% в годовом выражении,попросили Федеральную налоговую службу (ФНС) снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов.

принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли содержится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к главеДаниилу Егорову, пишет "Коммерсант"

Среди предложений ассоциации:

снизить НДС на товары первой необходимости и бананы

на год продлить срок уплаты налогов для компаний, торгующих такой продукцией

упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров.

В АКОРТ со ссылкой на данные Минэкономразвития указывают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%. Сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%, оценивают там. Сейчас НДС на социальные товары составляет 13%, но этого недостаточно, отмечают участники рынка.

В АКОРТ отмечают, что сдержать рост цен на продукты и базовые товары также можно за счет продления на год для ритейлеров сроков уплаты страховых взносов за июль-сентябрь и налога на прибыль организаций, на имущество, НДС и НДФЛ за апрель-сентябрь для тех, кто продает продукцию первой необходимости.

В АКОРТ отмечают, что сейчас из-за кризиса ритейлеры вынуждены для пополнения оборотных средств брать кредиты по высоким ставкам, что ведет к росту конечных цен на продукцию. Кроме того, из-за необходимости перестраивать логистические процессы и цепочки поставок .значительно возросла финансовая и операционная нагрузка на торговые сети.