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28 июня 2022 года 08:50
В России хотят отменить налог с 3 млн руб. при продаже жилья
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YAY/TACC
28 июня. FINMARKET.RU - В России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов - с 1 млн рублей до 3 млн рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия". Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение 5 лет с момента начала владения (в некоторых случаях, например, если это единственное жилье - 3 года). Но, по данным риелторов, только за последние 2 года средняя стоимость жилья по стране выросла до 60% в зависимости от региона. При такой динамике роста цен это особо актуально, поскольку приобретение нового жилья будет производиться по гораздо более высокой стоимости, сказала "Известиям" замдиректора компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова. К примеру, расходы на уплату подоходных налогов также заметно увеличились, что еще больше затрудняет решение квартирного вопроса для многих семей, пояснили в девелоперской компании Level Group. "Инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать. Мера будет стимулировать покупательскую способность, по сути, вернув эти деньги в реальный сектор экономики", - сказал "Известиям" член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Как отметила Ахметдинова, увеличение необлагаемой налогом суммы при продаже загородной недвижимости позволит также сдержать рост цен в этом сегменте. Сегодня те, кто построил дом своими силами и решил его продать до истечения 3-5 лет с момента регистрации, фактически платят налог со всего получаемого дохода, за вычетом стоимости земельного участка и 1 млн рублей. Естественно, эти затраты закладываются в конечную стоимость объектов, пояснила она.
Опубликовано Финмаркет
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