Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами может начаться в 2023 году

28 июня. FINMARKET.RU - Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может пройти вс 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. в Москве, Московской и Белгородской областях. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, общественное обсуждение по нему продлится до 11 июля 2022 г. Это означает, что внести его в Госдуму до 1 июля 2022 г. - срока, назначенного Владимиром Путиным, - скорее всего, не успеют, пишут "Ведомости" . Согласно апрельскому поручению президента, правительство совместно с нижней палатой парламента до 15 июля должны обеспечить принятие законопроекта в весеннюю сессию текущего года.

Подготовленный документ вносит изменения в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". При этом оценка эффективности и результативности эксперимента будет регламентироваться другим законом - "Об экспериментальных правовых режимах". Он дает правительству право временно приостанавливать на отдельных территориях действие тех или иных законов, мешающих внедрению инноваций (например, беспилотных автомобилей).

В законопроекте уточнены отдельные условия реализации эксперимента, в том числе указало перечень регионов, условия допуска организаций, пояснил представитель министерства. В частности, продавать рецептурныеи доставлять их смогут компании, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешение на дистанционную торговлю медикаментами, говорится в законопроекте.

При этом дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических, психотропных, иммунобиологических и радиофармпрепаратов, а также лекарств, содержащих более 25% этилового спирта и требующих температуру хранения менее 15 градусов. Изготавливаемые аптеками препараты тоже не смогут продаваться онлайн с доставкой.

Эксперимент охватывает большую часть рецептурных лекарств, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, наличие в перечне запретов на дистанционную продажу иммунобиологических препаратов, в частности вакцин, или лекарств, которым требуется низкий температурный режим, больше напоминает перестраховку или излишнее регулирование.

Минздрав неоднократно заявлял, что внедрению онлайн-торговли рецептурными лекарственными препаратами мешает верификация рецепта, говорит генеральный директор аналитической компании DSM Сергей Шуляк. По его словам, Москва, Подмосковье и Белгородская область - это регионы, где система электронного рецепта действует, а это одно из условий проведения данного эксперимента. Порядок идентификации личности получателя рецептурного лекарства будет определен правительством, указано в законопроекте.