Лишь каждая четвертая заявка по "Сельской ипотеке" получает одобрение

27 июня. FINMARKET.RU - Льготная программа "Сельская ипотека" востребована в России, но не все желающие, потратившие, к слову, внушительную сумму на подготовку к сделке, получают кредит. С начала реализации этой программы, с 2020 года, в уполномоченные банки поступило 461 тыс. заявок на общую сумму примерно 998 млрд руб. В рамках выделенного финансирования Минсельхозом одобрено 106 тыс. кредитов, сообщили "Независимой газете" в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Счетной палаты привели более детальные данные, сообщив, что, по оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 22 июня было одобрено 117 тыс. заявок на сумму около 213 млрд руб., из них выдано 106 тыс. кредитов на сумму почти 188 млрд руб.

По факту одобряется только каждая четвертая заявка. Данная программа - одна из наиболее сложных ипотечных программ, ведь необходимо не только одобрение от банка, но и согласование с Минсельхозом, говорит эксперт сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.

"Для заемщика получается двойное согласование: сначала с банком, потом с Минсельхозом. А учитывая большой объем спроса на эту программу, у банков и министерства появляется возможность выбирать наиболее платежеспособных граждан с минимальными рисками", - пояснил сопредседатель комитета по строительству "Деловой России" Николай Алексеенко.

"На основе изучения опыта наших клиентов можно заключить, что основная пробуксовка начинается на этапе одобрения заявок Минсельхозом", - говорит Бобкова. И иногда итогового решения заявитель ждет от банка гораздо дольше, чем 20 дней, уточнила она.

Однако, как сообщили "НГ" в пресс-службе Минсельхоза, "рассмотрение реестров заемщиков ведомством должно осуществляться в течение 10 дней, однако на практике данный срок не превышает трех дней, отклоняются не более 10% поступивших заявок".

К числу основных причин отказов, судя по объяснениям министерства, относятся нарушения условий программы: приобретение жилого дома не на сельской территории; превышение предельной величины кредита (5 млн руб. для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 млн руб.- для всех остальных регионов); несоответствие требованиям по первоначальному взносу (не менее 10%), сроку кредитования (не более 25 лет), обязательной регистрации в приобретенном или построенном жилье, а также превышение максимальной этажности (не выше пяти этажей).