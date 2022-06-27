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27 июня 2022 года 09:31

Минпромторг предлагает расширить поддержку частных технопарков

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
27 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ предлагает расширить поддержку частных индустриальных и технопарков. Опубликован проект постановления правительства, значительно расширяющий рамки господдержки строительства инфраструктуры в технопарках, включая компенсацию затрат на эти цели управляющих компаний частных индустриальных парков и промышленных технопарков, пишет "Коммерсант".

Год назад правительство согласилось компенсировать частным технопаркам в наиболее депрессивных регионах РФ до 50% затрат на инфраструктуру. Проект Минпромторга разрешает поднять его до 100%, а также учитывать расходы на выплату кредитов управляющих компаний.

Кроме того, согласно проекту, получить компенсации смогут частные технопарки на всей территории РФ. В Минпромторге признают: в условиях санкций и роста цен на стройматериалы "наблюдается снижение темпов введения в эксплуатацию объектов промышленной и технологической инфраструктуры" и "формируется дефицит подготовленных площадок".

Отдельный сюжет - рост нормативов предельных затрат на такую инфраструктуру: для индустриальных парков - до 30 млн руб. на 1 га и 90 тыс. руб. на 1 кв. м производственных помещений, а для промышленных технопарков - до 120 тыс. руб. на 1 кв. м. Это объясняется как изменением подхода к созданию технопарков - переходом от концепции greenfield к компактным (до 50-70 га) технопаркам формата brownfield (бывшие производственные здания, реконструкция которых позволяет размещать резидентов), так и тем, что нормативы не пересматривались с 2014 года и давно отстали от роста цен.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  технопарки,  господдержка

 
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