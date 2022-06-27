Дешевый импорт говядины давит на российских фермеров

27 июня. FINMARKET.RU - От беспошлинного импорта в РФ до конца этого года 200 тыс. тонн говядины выиграли мясопереработчики, но это негативно отразилось на бизнесе российских фермеров. Как рассказали "Коммерсанту" несколько крупных производителей говядины и мясопереработчиков, фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами. Стоимость снижается третий месяц, только за последнюю неделю она упала на 15%.

Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, признают переработчики. В 2022 году по предложению Минсельхоза в страну разрешено ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины по нулевой пошлине вместо обычных 15%. Мера была введена для стабилизации цен на говядину.

Укрепление рубля существенно повысило рентабельность импорта, поэтому его поставки могут в дальнейшем вырасти, прогнозирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он подтверждает, что это одна из основных причин снижения цен в оптовом звене. В то же время, продолжает Юшин, сейчас цена на российский скот выше и после его убоя и разделки мясокомбинаты не могут продать продукцию с прибылью. Импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%, поясняет собеседник "Коммерсанта” в отрасли.

В обозримом будущем, предупреждают участники рынка, сложившаяся ситуация может вынудить многие хозяйства отказаться от выращивания крупного рогатого скота, что приведет к увеличению зависимости внутреннего рынка от импорта мяса.