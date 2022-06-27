Россия не собирается снижать добычу нефти - глава Минэнерго

27 июня. FINMARKET.RU -не собирается снижать добычу нефти, сообщил в интервью "Российской газете" главаНиколай Шульгинов.

"Добычу снижать мы не собираемся. Нефть - наш товар, и пока он у нас есть, мы будем им торговать. Определенные шаги для стимулирования роста производства делаются и сейчас. Уже принято решение по расширению периметра применения налога на дополнительный доход", - сказал он. Глава Минэнерго сообщил, что также приняты меры для стимулирования нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Заключены инвестиционные соглашения на их модернизацию. Конечно, возможны корректировки по срокам, отметил министр. Сейчас эти вопросы Минэнерго согласовывает с Минфином.

"Но самое важное для поддержания нефтедобычи на уровне сохранить те льготы, те налоговые условия, которые сегодня есть. Отрасли и инвесторам нужна стабильная налоговая система, без шоков и неопределенностей. Также обязательно нужно сохранить демпфирующий механизм для поддержания нефтепереработки. Нельзя от этих преференций отказываться под влиянием сиюминутных колебаний на мировом рынке. После адаптации к новым условиям, конечно, нужно будет создавать условия для дополнительного стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и освоения новых месторождений", - подчеркнул министр.

Шульгинов рассказал, что Минэнерго внесло свои предложения по корректировке условий экспорта сжиженного природного газа (СПГ) для участков недр на суше, которые расположены севернее 67-й широты. Пока предложения ведомства рассматриваются и согласовываются. "Мы должны сделать все, чтобы не было нездоровой конкуренции между отечественными компаниям," - сказал Шульгинов. По его словам, "нам не нужна конкуренция как между российским СПГ и трубопроводным газом, так и между компаниями, экспортирующими наш газ за границу".

Глава Минэнерго также сообщил о необходимости пересмотреть стратегические документы по всем программам: развития нефтяной, газовой и угольной отрасли, программу развития электроэнергетики. "В этих документах нам нужно будет учесть уже произошедшие изменения на мировом рынке и спрогнозировать на будущее, как он будет трансформироваться в дальнейшем", - сказал он. При этом, подчеркнул Шульгинов, стратегические задачи поставленные президентом по достижению углеродной нейтральности (к 2060 году) и темпам движения к этой цели сохраняют свою актуальность.